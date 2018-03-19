Титов и Собчак передали Путину списки несправедливо осужденных

Кандидаты на пост президента России Борис Титов и Ксения Собчак на встрече с победителем выборов Владимиром Путиным передали ему списки тех, кого считают несправедливо осужденными.

Список Собчак опубликовала в фейсбуке ее доверенное лицо, политтехнолог Марина Литвинович.

По ее словам, главный смысл встречи Собчак с президентом «был в том, чтобы передать ему список политических заключенных и потребовать их освободить (амнистия, помилование)».

«Путин пообещал рассмотреть этот список. Надежда некоторая есть», — добавила Литвинович.

В списке 16 имен, среди которых брат политика Алексея Навального Олег Навальный, украинский режиссер Олег Сенцов и бывший глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин.

Документ, переданный Титовым, по его словам, представлял собой полную версию так называемого «лондонского списка» — перечня бизнесменов, уехавших из России из-за заведенных на них уголовных дел по экономическим статьям.