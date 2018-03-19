Волгоградская область проголосовала за смену часового пояса

Жители Волгоградской области проголосовали за выход из московского часового пояса и разницу с Москвой +1 час. Об этом говорится в сообщении областного избиркома.

Накануне в регионе наряду с президентскими выборами проводился референдум о смене часового пояса.

По итогам референдума 58,82% проголосовали за изменение часового пояса, 40,16% хотели оставить все как есть. Явка на референдуме составила 66,38%.