19 марта 2018, 10:37
Волгоградская область проголосовала за смену часового пояса
Жители Волгоградской области проголосовали за выход из московского часового пояса и разницу с Москвой +1 час. Об этом говорится в сообщении областного избиркома.
Накануне в регионе наряду с президентскими выборами проводился референдум о смене часового пояса.
По итогам референдума 58,82% проголосовали за изменение часового пояса, 40,16% хотели оставить все как есть. Явка на референдуме составила 66,38%.
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