Обвиненный в крушении Boeing MH17 украинский пилот совершил суицид

На Украине бывший боевой летчик и исполняющий обязанности начальника николаевского аэропорта Владислав Волошин совершил суицид. Об этом сообщается в Facebook областного управления Национальной полиции Украины.

В России СМИ назвали Волошина виновным в крушении малайзийского «Боинга» под Донецком. Так, «Комсомольская правда» опубликовала интервью с механиком Евгением Агаповым, которого называют «секретным свидетелем» крушения авиалайнера. Тот утверждает, что видел, как в воздух поднялся украинский штурмовик Су-25, оснащенный ракетами класса «воздух — воздух», и управлял им Волошин. Сам летчик заявлял, что его «оскорбило обвинение в убийстве 298 человек», а 17 июля украинская авиация боевых вылетов не совершала. Он уволился из Вооруженных сил в 2017 году.

29-летнего Волошина нашли в собственной квартире. Как рассказала его семья, летчик находился в подавленном состоянии и «высказывал тревожные намерения».

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».