Грудинин объяснил худший для КПРФ результат на выборах и проспорил усы

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин, получивший на прошедших выборах менее 12% голосов, заявил о фальсификациях.

«К сожалению, оказался прав [оппозиционер Алексей] Навальный: и проголосовать [одному избирателю] два-три раза можно», — сообщил политик, слова которого приводит «Интерфакс».

По данным Грудинина, такие случаи происходили в Подмосковье, но, «несмотря на всю эту грязь, которая лилась», КПРФ прошла выборы президента «достойно».

Между тем, результат Грудинина — худший для кандидатов от коммунистов в новейшей истории страны. Для сравнения, на прошлых выборах в 2012 году за председателя КПРФ Геннадия Зюганова проголосовали более 17% избирателей.

По итогам нынешней президентской гонки Грудинин также проспорил свои усы.

Ранее он поспорил с журналистом Юрием Дудем на то, что сбреет усы, если наберет менее 15% на выборах. Если бы он набрал более 15%, Дудь побрился бы наголо.

Президентские выборы с большим отрывом выиграл действующий глава государства: Владимир Путин набрал около 77% голосов при явке в 67,5%.