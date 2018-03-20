Демократы и республиканцы США пришли к бюджетному компромиссу

Конгрессмены из Демократической и Республиканской партий США сумели достичь согласия по вопросу о формировании государственного бюджета, передает AP со ссылкой на их помощников.

Участники переговоров договорились, что расходы бюджета составят 1,3 трлн долларов, а оборонные расходы вырастут на 10%, как того требовали республиканцы. Демократы со своей стороны добились включения в смету расходов на финансирование модернизации инфраструктуры.

Голосование за проект бюджета США в конгрессе состоится 22 марта.

Накануне президент страны Дональд Трамп обнародовал свои предложения по главному финансовому документу на 2019 год, предложив увеличить смету до 4,4 трлн долларов и тем самым аннулировав свои прежние обещания сделать бюджет бездефицитным.