Швыдкой поставил условие возвращения Британского совета в Россию

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что единственным препятствием для возобновления деятельности Британского совета на российской территории является межправительственное соглашение о принципах работы национальных культурных центров — оно до сих пор не заключено.

Как только этот документ будет подписан, Британский центр сразу же может приступить к работе, поскольку появятся «надлежащие правовые основания» для его деятельности в России, приводит слова Швыдкого «Коммерсантъ».

Швыдкой также заверил, что РФ не планирует блокировать или приостанавливать культурное, образовательное и научное взаимодействие с Великобританией. «Россия ни в коей мере не хочет никакой войны с Британией на плацдарме культуры, — заверил он.— Речь не идет о разрыве отношений с Британским советом или прекращении всех программ, которые совет проводит в России», — заявил спецпредставитель российского лидера.

Он напомнил, что 2019 год должен стать «перекрестным годом музыки» для обеих стран. В Британском совете, отказавшись комментировать заявления Швыдкого, сообщили об отмене мероприятий, которые планировались на конец марта нынешнего года.

Между РФ и Великобританией существует Соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и культуры, подписанное в 1994 году, но оно не регламентирует юридический статус и порядок работы культурных центров.