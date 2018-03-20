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20 марта 2018, 11:08
Великобритания отравление Россия Сергей Скрипаль

Британские дипломаты покинут Россию в конце недели

Флаг Великобритании
Флаг Великобритании
Фото: thenextweb.com

Большая часть дипломатов Великобритании, объявленные персонами нон-грата, покинут Россию в конце этой недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Собеседник также отметил, что «это персональные предпочтения дипломатов, когда покидать страну». 

Ранее Великобритания объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери. В ответ Россия выслала 23 британских дипломатов, отозвала согласие на открытие британского консульства в Петербурге и Британский совет.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по утверждению британских властей, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое, вероятно, было произведено в СССР. Великобритания официально обвиняет Россию в причастности к атаке. В Москве отрицают причастность к покушению.

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