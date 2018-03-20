В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты

На рассмотрение в Госдуму России внесен законопроект, запрещающий использование цифровой валюты и токенов в качестве средств оплаты. Об этом сообщает «Интерфакс».

Законопроект «О цифровых финансовых активах» был подготовлен группой депутатов во главе с главой Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Согласно законопроекту криптовалюта и токен признаются имуществом, однако законопроектом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории России.

Целями законопроекта является законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создаваемых с использованием цифровых финансовых технологий.

К ним относится распределенный реестр цифровых транзакций, а также создание правовых условий для привлечения инвестиций путем выпуска токенов, являющихся одним из видов цифровых финансовых активов.

В законопроекте вводятся определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной форме - смарт-контракт.