В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты
На рассмотрение в Госдуму России внесен законопроект, запрещающий использование цифровой валюты и токенов в качестве средств оплаты. Об этом сообщает «Интерфакс».
Законопроект «О цифровых финансовых активах» был подготовлен группой депутатов во главе с главой Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Согласно законопроекту криптовалюта и токен признаются имуществом, однако законопроектом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории России.
Целями законопроекта является законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создаваемых с использованием цифровых финансовых технологий.
К ним относится распределенный реестр цифровых транзакций, а также создание правовых условий для привлечения инвестиций путем выпуска токенов, являющихся одним из видов цифровых финансовых активов.
В законопроекте вводятся определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной форме - смарт-контракт.