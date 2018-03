Дуров объяснил отказ отдать ФСБ ключи к переписке в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал предупреждение Роскомнадзора о том, что в 15-дневный срок необходимо предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Это предупреждение, как напомнили российские СМИ, является первым этапом на пути к возможной блокировке сервиса.

«Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, не принесут плодов. Telegram будет придерживаться принципов свободы и неприкосновенности частной жизни», — написал Дуров в Twitter.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.