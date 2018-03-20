СМИ узнали о подготовке отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга

Источники, близкие к администрации Свердловской области, утверждают, что губернатор региона Евгений Куйвашев внесет в региональное заксобрание проект поправок в избирательный кодекс — об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга и новой системе формирования городской думы, пишет «Ъ-Урал».

«Когда — зависит от окончательной оценки администрации президента», — поясняет издание (но речь идет о ближайших днях).

Градоначальника и депутатов должны были выбирать в нынешнем году. Нынешняя система предполагает избрание мэра на всенародных выборах, после которых он становится во главе городской думы.

По новой системе городские депутаты выберут мэра из кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия. Также поправки к избирательному кодексу предусматривают снижение количества депутатов гордумы Екатеринбурга, избираемых по партийным спискам, с 18 до 10 человек.

Об отмене прямых выборов говорили с прошлого лета, но администрация президента заблокировала обсуждение этого вопроса до окончания выборов главы государства.

Напомним, с 2013 года мэром Екатеринбурга является выдвинутый «Гражданской платформой» оппозиционер Евгений Ройзман. Ранее он неоднократно критиковал предложения об отмене прямых выборов.

Против нее также открыто выступал глава Нижнего Тагила Сергей Носов, называя такое решение ошибочным. «Если мы говорим про демократию, надо предоставить право решать этот вопрос не депутатам заксобрания. При всем уважении, неправильно им решать, как жить Нижнему Тагилу», — говорил он.