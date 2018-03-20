Взрыв газа обвалил три этажа жилого дома в Мурманске

В жилом доме на улице Свердлова в Мурманске произошел взрыв бытового газа, передает местное издание Би-Порт. В результате взрыва погиб один человек, пятеро пострадали, сообщает РИА Новости.

К месту происшествия съехались машины скорой помощи и экстренных служб.

«Следователи уже начали проверку по факту взрыва. Из заблокированной квартиры на 5 этаже эвакуируют пострадавших», – пишет «Вечерний Мурманск». Известно также, что к выяснению обстоятельств случившегося подключилась городская прокуратура.

«Ситуация на контроле», – заверил мэр Мурманска Дмитрий Филиппов.

По предварительным данным, в результате взрыва обрушились перекрытия нескольких этажей и часть внешней стены.

Жители района пишут в соцсетях, что недавно дома обходили газовщики, проверяя исправность оборудования.