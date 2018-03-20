20 марта 2018, 11:42
Владимир Путин проведет «Прямую линию» после инаугурации
«Прямая линия» с президентом РФ пройдет сразу после инаугурации Владимира Путина. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
При этом точная дата инаугурации пока неизвестна.
Согласно действующему российскому законодательству инаугурация избранного президента должна состояться не ранее чем на 30-й день после объявления официальных итогов выборов ЦИКом. В течение последних нескольких лет «Прямая линия» традиционно проходила в апреле, однако в 2017 году ее перенесли на июнь.
В 2012 году Владимир Путин вступил в должность 7 мая.
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