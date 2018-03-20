СМИ узнали об ошибке в названии программы по разработке «Новичка»

Два источника, которые имели непосредственное отношение к советской программе разработке отравляющих веществ, опровергли появившуюся в западных СМИ информацию о том, что она называлась «Новичок».

Название программы, итогом которой стало появление веществ, аналогичных А234 (им отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери), было другим и состояло из цифр, передает РИА Новости.

Название «Новичок» попало в иностранные СМИ с подачи эмигрировавшего в США в 1990-х годах советского химика Вила Мирзаянова, которого на Западе часто называли создателем этого отравляющего вещества.

По словам источников РИА Новости, Мирзаянов не имел к разработке химического оружия никакого отношения, поскольку «возглавлял отдел противодействия иностранным техническим разведкам и после обнародовал некоторую информацию на Западе, включая формулы».