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20 марта 2018, 13:19
астероиды астрономия

Астероид-гость приходил из двойной звездной системы

ʻОумуамуа
ʻОумуамуа
ESO/M. Kornmesser

Новое исследование показывает, что первый известный науке межзвездный астероид ʻОумуамуа, посетивший Солнечную систему осенью 2017 года, весьма вероятно был “уроженцем” двойной звездной системы.

Астероид ʻОумуамуа был замечен гавайским телескопом 19 октября 2017 года. Судя по его орбите, он вылетел из одной из звездных систем звездной ассоциации в созвездиях Киля и Голубя (Carina-Columba association) около 45 миллионов лет назад. Теперь ʻОумуамуа покидает Солнечную систему и направляется в сторону созвездия Пегаса. Подробнее о нем можно прочитать в отдельном очерке.

Чтобы проверить гипотезу о происхождении этого астероида из двойной звездной системы, Алан Джексон (Alan Jackson) из Центра планетологии Торонтского университета в Скарборо и его коллеги провели моделирование и оценили, насколько эффективны двойные звездные системы при выбросе объектов. Также они оценивали распространенность таких систем в Галактике. Согласно их расчетам, каменные объекты, подобные ʻОумуамуа, с большей вероятностью выбрасываются наружу двойными системами, чем планетными системами с одиночной центральной звездой. Двойные звезды выбрасывают каменные астероиды в количествах, сравнимых с ледяными объектами – кометами.

«Это действительно странно, что первый наблюдавшийся нами объект, который происходит извне нашей системы, был каменным астероидом, потому что кометы значительно легче обнаружить, и Солнечная система выбрасывает гораздо больше комет, чем астероидов», – говорит Джексон. Объясняется это, по мнению авторов работы, тем, что ʻОумуамуа был выходцем из двойной системы с относительно горячей звездой с большой массой, поскольку именно там будет иметься большее количество каменистых объектов.

Аргументы ученых были опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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