В Англии нашли фундамент собора XI века

В английском городе Сент-Олбанс археологи обнаружили остатки одного из ранних нормандских соборов, построенного в 1077 году.

Город получил свое название в честь первого английского святого мученика Альбана, жившего еще при императоре Диоклетиане. Тогда в этом месте находился крупный город Вируламий. Считается, что здесь Альбан был казнен в ходе гонений на христиан за то, что спрятал христианского священника и отказался принести жертвы языческим богам. Считается, что первый храм святого Альбана был построен еще в середине IV века, когда в Англию прибыл епископ Герман Осерский и приобрел участок земли, на котором все еще сохранялись следы крови мученика. Король Мерсии Оффа III основал там в конце VIII века бенедиктинское аббатство, но оно вскоре было разорено викингами. Возродилось аббатство в начале XI века, но от его построек ничего не осталось, так как викинги периодически возобновляли свои нападения. В 1077 году во главе аббатства стал первый настоятель-нормандец Павел Канский, под руководством которого были выстроены новые здания собора святого Альбана и вспомогательных построек.

Остатки оригинальной апсиды. Фото: St Albans Cathedral

Аббатство неоднократно перестраивалось, а его главный собор расширялся. Значительные перестройки последовали после того, как здание было частично разрушено землетрясением 1250 года. В 1323 году рухнули два пролета южного нефа, разрушив большую часть крыши, что повлекло очередную перестройку собора.

Теперь во время археологических работ перед строительством нового центра для посетителей у собора святого Альбана ученые нашли остатки оригинальной апсиды, построенной в 1077 году. Также были обнаружены около двадцати захоронений обитателей монастыря XI – XII веков. Руководитель раскопок Росс Лейн (Ross Lane) говорит, что ученые попытаются установить имена погребенных.