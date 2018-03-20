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20 марта 2018, 16:12
история науки

Тофу впервые попал в Америку благодаря Бенджамину Франклину

notahipster/Flickr

В переписке известного дипломата и ученого Бенджамина Франклина обнаружилось свидетельство, что именно он впервые прислал в Америку сырье для тофу – популярного продукта китайской и японской кухни.

Тофу, известный также как «соевый творог», получается сбраживанием белка, содержащегося в семенах сои – растения семейства бобовых. Для этого их превращают в однородную массу, которая замачивается водой, варится, процеживается и остужается. После добавления хлорида магния, лимонной кислоты или просто морской воды белок свертывается. Конечный продукт прессуется. Он имеет белый цвет и напоминает по плотности мягкий сыр или творог. Тофу едят свежим, жареным, вареным, делают из него лапшу, используют в качестве начинки в пирогах и изготавливают из него многие другие блюда.

В январе 1770 года Бенджамин Франклин писал из Лондона в Филадельфию своему другу Джону Бартраму: «Я посылаю сушеный горох, высоко ценимый здесь, как лучший для приготовления горохового супа, а также китайского нута с рассказом отца Наваретта о распространенным использовании его в Китае для изготовления сыра». Китайский нут (Chinese Garavances), судя по словам Франклина, был соей, служившей сырьем для тофу.

Франклин знал, что его адресату будут интересны посылаемые им сведения и образцы. Джон Бартрам (1699 – 1777) был одним из первых американских ботаников. Он собирал растения от Канады до Флориды, отсылая гербарии коллегам. Бартрам состоял в переписке с ботаниками Англии, Германии, Нидерландов, Швеции, включая самого Карла Линнея. Посылок от Бартрама с нетерпением ожидали ботанические сады Англии и частные коллекционеры. Он и сам был заинтересован в получении интересных экземпляров. В Кингсессинге, в пяти километрах от центра Филадельфии, он основал первый в Северной Америке ботанический сад. В частности, Бартрам первым стал культивировать венерину мухоловку (Dionaea muscipulia).

Неизвестно, пытался ли Бартрам вырастить присланную ему Бенджамином Франклином сою. В то время это растение было плохо известно даже ботаникам Европы. Активное выращивание сои в США началось лишь в последнее десятилетие XIX века.

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