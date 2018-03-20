Путин выразил восхищение победами россиян на Паралимпиаде

Президент РФ Владимир Путин выразил восхищение тем, как российские спортсмены выступили на Паралимпийских играх в Южной Корее. «Вы показали высочайший класс, силу воли. Подтвердили уверенные позиции нашей страны в группе лидеров мирового паралимпийского спорта», — цитирует главу государства ТАСС.

Российский лидер особо подчеркнул, что паралимпийцы сумели достичь высоких результатов в сложных условиях — выступая в меньшинстве, в неполном составе — и «на равных соревновались с сильнейшими паралимпийскими сборными».

Паралимпийскую сборную РФ «не сломили запрет национальной символики и жесткий эмоциональный прессинг», спортсмены «собрались, взяли все, что хотели, что смогли, причем брали не числом, а умением», считает Путин.

Отдельно президент поблагодарил тренеров, врачей, методистов, создателей спецоборудования, ассистентов и ведущих паралимпийской сборной, без которых победы не состоялись бы. «Уверен, вам очень непросто смириться с тем, что не все ваши подопечные смогли принять участие в Играх», — посочувствовал им Путин, пообещав сделать все, «чтобы поддержать этих мужественных и честных людей, чтобы их талант и упорство продолжали дарить надежду всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации».