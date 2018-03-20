Госдума подготовила «промежуточный» ответ Великобритании
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что парламентарии подготовили текст заявления от имени всех депутатов нижней палаты российского парламента по поводу политики Великобритании в отношении РФ.
«В принципе у нас же есть позиция МИДа, ее должно быть достаточно. Но мы готовы, и у нас и текст в принципе готов — но с другой стороны, с учетом того, что сейчас британское общество все-таки раскололось, и оно как-то осуждает это резюме и тех, кто выдал жесткую оценку», — цитирует Слуцкого РИА Новости.
Депутат напомнил, что в последнее время «как-то изменилась» даже риторика главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, поэтому заявление от Госдумы «будет носить несколько промежуточный характер». Более того, ГД может вообще не принимать это заявление — окончательное решение появится по итогам заседания совета нижней палаты парламента.
«Если принимать, то завтра, в пятницу это как-то совсем будет странно, а завтра опять же повестка будет забита выборами президента, политическими высказываниями лидеров фракций», — пояснил Слуцкий. Он считает, что Россия в ближайшее время будет неким образом вовлечена в расследование отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности РФ к этому отравлению, а глава внешнеполитического ведомства страны Борис Джонсон — о личной причастности президента России Владимира Путина.