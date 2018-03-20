Создатель «Новичка» выдвинул свою версию отравления Скрипаля

Британские специалисты имели возможность сами отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, причем «без труда», считает один из разработчиков химического оружия «Новичок» Леонид Ринк.

Можно однозначно установить, каким конкретно веществом были отравлены экс-разведчик и его дочь, передает слова Ринка РИА Новости. Более того, имеющаяся у профессионалов информация о технологии производства «Новичка» позволяет любой химической или фармацевтической корпорации произвести этот отравляющий газ.

«И совершенно точно, что в Великобритании есть такие специалисты. Именно они могли обработать, как мне кажется, вещи Скрипаля или его дочери. Либо какие-то вещи на кладбище. Естественно, там должны были знать, что в эти дни Скрипаль пойдет на кладбище. Это запросто могли сделать сами британцы», — прокомментировал случившееся химик.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии на улице в британском городе Солсбери 5 марта. Первоначально предполагалось, что причиной отравления стало воздействие синтетического опиоида фентанила, применяющегося для анестезии в медицине, но потом следствие пришло к выводу о другой природе ядовитого вещества, которым отравились пострадавшие.

Последняя версия гласит, что Скрипаля отравили российские спецслужбы, применившие разработанный в РФ нервно-паралитический газ «Новичок». Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что имеются доказательства в подтверждение этих обвинений, но они пока так и не были предъявлены.