20 марта 2018, 19:47
При взрыве газа в Мурманске погибли двое
Жертвами взрыва газа в жилом доме в Мурманске стали два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.
Напомним, взрыв в доме на улице Свердлова прогремел 20 марта. Часть дома обрушилась. Несколько человек оказались заблокированы в квартирах на третьем и четвертом этажах. Спасатели предупредили, что люди могли оказаться под завалами.
На данный момент обнаружены тела двоих погибших.
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