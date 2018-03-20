При взрыве газа в Мурманске погибли двое

Жертвами взрыва газа в жилом доме в Мурманске стали два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

Напомним, взрыв в доме на улице Свердлова прогремел 20 марта. Часть дома обрушилась. Несколько человек оказались заблокированы в квартирах на третьем и четвертом этажах. Спасатели предупредили, что люди могли оказаться под завалами.

На данный момент обнаружены тела двоих погибших.