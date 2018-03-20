Володин объяснил отказ Путина от участия в дебатах

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент Владимир Путин отказался от предвыборных дебатов, чтобы дать другим кандидатам возможность рассказать о своих программах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы утро начинали с дебатов и заканчивали каждый вечер дебатами, чтобы граждане нашей страны могли и ознакомиться с программами кандидатов, и увидеть их позицию по ключевым вопросам… Более того, по моему мнению, кандидат в президенты Путин сделал все, чтобы у них в этой части были преференции», - сказал Володин.



По его мнению, такой подход свидетельствует о толерантности Путина по отношению к представителям других политических сил.



Володин также прокомментировал результат кандидата от КПРФ на президентских выборах Павла Грудинина. По его словам, выдвижение Грудинина вместо Геннадия Зюганова оказалось для партии неудачным.

«Для КПРФ, анализируя итог участия нового кандидата, можно было бы сказать, что поиск лучшего кандидата враг хорошего», - сказал он.