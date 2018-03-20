Захарова прокомментировала слова Макаревича о «злобных дебилах»‍

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала слова Андрея Макаревича о превращении россиян в «злобных дебилов».

«Все, кто еще захочет назвать россиян "злобными дебилами" или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Макаревич, рассказывая в своем Facebook о поездке в США, сравнил русских с американцами, отметив, что последние спокойнее, веселее и добрее россиян, с которыми происходит что-то ужасное. В ответ на комментарий одного из своих читателей, который утверждал, что на россиян так повлияла пропаганда, певец объяснил свою позицию. «Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», — написал он.

Заявление Макаревича раскритиковали музыкант Юрий Лоза и депутат Госдумы Виталий Милонов.

Позднее музыкант выразил удивление слишком эмоциональной реакцией на его слова. Макаревич отметил, что, судя по реакции россиян на эти слова, они оказались правдой.

«Хотя, судя по поднявшейся волне г..., работает этот двадцать пятый кадр, работает», — сделал вывод Макаревич.