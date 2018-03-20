МИД России вызвал всех иностранных послов в связи с отравлением Скрипаля

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что в ведомство приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств для разъяснения позиции российской стороны в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает «Интерфакс».

Захарова отметила: «21 марта в МИД России приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями».

По словам представителя МИД, темой встречи станет ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ.

Мария Захарова подчеркнула: «Хотели бы отметить, что в прессе появляется большое количество мнений, оценок и даже "воспоминаний" экспертов на заданную тему. Официальная информация российской стороны была озвучена в СБ ООН, ОБСЕ, ОЗХО и т.д. К сожалению, до сих пор, несмотря на многочисленные обращения к Лондону, никто не знает, какое именно вещество было применено в Солсбери».

Ранее внешнеполитическое ведомство Чехии вызвало российского посла в Праге Александра Змеевского для получения от него разъяснений по поводу заявления МИД РФ о чешском происхождении вещества «Новичок», которым якобы был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. До того аналогичный шаг совершили в МИДе Швеции.