Amazon впервые обошла Google по рыночной капитализации

Американский онлайн-ритейлер Amazon достиг рыночной капитализации в 768 млрд долларов, впервые обогнав по этому показателю Alphabet, в состав которой входит Google, и став второй в мире. Об этом сообщает Reuters.

Акции компании выросли на ожиданиях инвесторов от развития направлений облачных технологий, продаж продовольственных товаров и других новых подразделений Amazon.

А вот ценные бумаги Alphabet упали после скандала с утечкой данных пользователей Facebook, и теперь капитализация компании составляет 762 млрд долларов.

Первое место по-прежнему сохраняет Apple с 889 млрд долларов.

Агентство отмечает, что Amazon может обогнать Apple уже к августу 2018 года, а к сентябрю ритейлер может преодолеть отметку триллион долларов по рыночной капитализации.