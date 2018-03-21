Украина разорвала программу экономического сотрудничества с РФ

Правительство Украины прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Об этом сообщил украинский премьер-министр Владимир Гройсман, передает «Интерфакс».

Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать правительство России об остановке этой программы.

Программа экономического сотрудничества была принята 7 июня 2011 года. Подписи под документом поставили тогдашние главы правительств России и Украины Владимир Путин Николай Азаров.

В программе ставились задачи развития российско-украинского экономического сотрудничества, в частности, совершенствование режима свободной торговли, формирование интегрированной системы расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран, сотрудничество в области техрегулирования.