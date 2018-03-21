Петр Толстой внес новый законопроект о запрете размещать хостелы в квартирах

В Госдуму внесен законопроект о запрете размещать хостелы в квартирах жилых домов. Авторами документа указаны вице-спикер Петр Толстой, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская и другие депутаты.

Предполагается, что закон вступит в силу с 2019 года.

«Этим законопроектом решается проблема с теми многострадальными жителями многоквартирных домов, в которых расположены хостелы», — заявил ТАСС один из авторов инициативы, депутат Сергей Катасонов.

Между тем, в мае 2016 года Госдума уже принимала в первом чтении аналогичный законопроект. Тот документ должен был вступить в силу 1 октября 2018 года.