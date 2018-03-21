С жалобами на отравление сероводородом в Волоколамске обратились 180 человек

В подмосковном Волоколамске 183 человека обратились к медикам с жалобами на отравление, сообщает Telegram-канал Mash.

«У всех пострадавших одни и те же симптомы — головокружение, слабость, тошнота, дезориентация», — говорится в заметке.

Причиной послужил очередной выброс газов, предположительно, содержащих сероводород, со свалки на полигоне «Ядрово», находящейся неподалеку.

Ранее сегодня стало известно, что из-за отравления в школе №2 города дети почувствовали себя плохо. Четырех школьников увезли на скорой в больницу, там их после осмотра, по словам директора школы, отправили домой. Всего в школе могли пострадать около 40 детей.

У больницы Волоколамска, судя по видео с места, собрались десятки местных жителей.

У больницы в Волоколамске уже около 2000 человек. Детей увозят на скорых из нескольких школ из-за отравлений.



Это не баллончик, а свалка и сероводород. СМИ, вы где?!? pic.twitter.com/o41x2gVz93 — Денис Кунаев (@d_kunaev) 21 марта 2018 г.

По словам местной жительницы Ирины Тимоновой, «из собравшихся не все пострадали, кто-то пришел, потому что уже невыносимо дышать, сегодня ночью опять был выброс газа» (цитата «Дождя»).

Как сообщил РБК глава Волоколамска Петр Лазарев, всего из-за выброса свалочного газа пострадали около 20 детей из трех школ — первой гимназии, школы №2 и №6.

«Обстановка очень тяжелая. Детей из школ привозили на скорой помощи в больницу. Около приемного покоя собрались родители, которые требуют, чтобы детям поставили точный диагноз. [Врачи] говорят, что это отравление», — рассказал Лазарев.

Кроме того родители около 30 школьников сами обратились с детьми в больницу Волоколамска. Дети жаловались на плохое самочувствие, сообщил изданию начальник волоколамского управления образования Дмитрий Полежаев.

20 марта городской суд Волоколамска отказался приостановить работу полигона «Ядрово» по иску Роспотребнадзора, ограничившись штрафом для управляющей организации.