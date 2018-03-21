Россия не сможет претендовать на международные турниры до решения WADA

Россия сможет провести те международные соревнования, «которые она уже получила». Для того, чтобы претендовать на будущие старты, необходимо соответствие российской антидопинговой организации (РУСАДА) требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС сообщил глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор.

C 1 апреля начнут действовать поправки, внесенные в кодекс WADA, согласно которым международные федерации будут принимать заявки на проведение спортивных соревнований (например, чемпионатов мира) только от стран, присоединившихся к конвенции ЮНЕСКО, а также тех, чьи национальные антидопинговые организации соответствуют кодексу WADA.

«Что касается новых турниров, то новые правила соответствия не вносят никаких изменений. Мы будем делать все возможное, чтобы Россия их не получила», — пообещал Тэйлор.

Он добавил однако, что «полностью исключать этого нельзя», и «у России остается возможность принимать новые турниры».

РУСАДА была признана не соответствующей кодексу WADA в ноябре 2015 года. Причиной такого решения стало выявление массового использования допинга в российском спорте. После перепроверки допинг-проб целый ряд российских спортсменов были лишены медалей Сочи-2014.