Общественные туалеты подключат к интернету

Министерство строительства России планирует разработать стандарты по содержанию общественных туалетов, в том числе провести в них интернет. Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Чибис, передает RNS.

Подключение к интернету необходимо, чтобы туалеты отображались на электронных картах общественных пространств в приложениях для смартфонов.

«Нам нужно двигаться и в одном, и в другом направлении — и интернет в туалет проводить надо, и туалеты приводить к стандартам, которым они должны соответствовать», — сообщил чиновник на заседании экспертного совета по формированию комфортной городской среды.