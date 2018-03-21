Лавров пошутил про «вмешательство России» в японскую погоду

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Японии Таро Коно пошутил про вмешательство России в погоду Японии. Об этом в своем Facebook рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

21 марта в Токио пошел снег, что считается аномалией для Японии. В связи с этим Захарова написала, что в начале рабочего ланча японский министр отметил, что российская делегация привезла в Японию снег.

«Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», — пошутил в ответ Лавров и сфотографировал снегопад.

В ходе встречи глава МИД Японии также поздравил Сергея Лаврова с днем рождения, подарив ему торт в виде футбольного мяча.

В настоящее время российская делегация находится в Токио с официальным визитом.