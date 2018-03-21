КПРФ признала победу Путина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признал победу Владимира Путина на президентcких выборах 18 марта. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы вели параллельный подсчет, заявляю официально, что Путин выиграл фактически во всех без исключения субъектах РФ», - заявил он в среду журналистам.

По его словам, победа Путина - это «совершенно очевидный факт» при всей «грязи и несправедливости».

По его словам, партия официально не признает результаты в трех регионах страны.



«Выборы в Кемерове и Мордовии, где из года в год повторяется одна и та же ложь и мерзости, мы официально не признаем, как и в Кабардино-Балкарии, которая пошла по пути этих двух субъектов», — заявил Зюганов.

Также коммунисты потребовали расследовать выборы в подмосковных Люберцах и Королеве, которые Зюганов назвал «грязными и незаконными».

Выборы президента РФ прошли 18 марта. По последним данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин набрал 76,69% голосов.