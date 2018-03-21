Матвиенко анонсировала изменение нормы о наблюдателях на выборах

Общественным палатам — федеральной и региональным — нужно дать право направлять наблюдателей на все уровни выборов. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передают РИА Новости и ТАСС.

Сейчас норма об общественных наблюдателях прописана в законе о выборах президента. Матвиенко считает, что ее можно распространить и на региональные выборы.

«Мы внимательно изучим прошедшие выборы и при необходимости предложим свои предложения по изменениям и уточнениям», — заявила спикер.

Комитету Совета ФЕдерации по конституционному законодательству дано поручение обобщить и представить предложения по данному вопросу.

Общественная палата России собиралась предоставить на президентские выборы 18 марта 100 тысяч своих наблюдателей.

Также сообщалось, что наблюдатели от общественных палат после выборов могут стать членами участковых избирательных комиссий.