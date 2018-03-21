В МИДе заявили о постановочном отравлении Скрипаля

В МИД России состоялся брифинг, посвященный отравлению в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Одним из выступавших был директор департамента МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям Владимир Ермаков.

По его словам, «очевидным» является то, что преступление — «это, скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная, противоправная авантюра», к которой Россия «абсолютно непричастна» (здесь и далее цитаты РИА Новости).

«Хотя бы по одной простой причине — для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам не выгодна», — отметил Ермаков.

По его мнению, «британские власти либо неспособны обеспечить защиту от такого рода, скажем так, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно… срежиссировали нападение».

Ермаков добавил, что ситуация с отравлением Скрипаля похожа «на очередной, низкопробный триллер, которым нас с вами и без того в избытке снабжает кинематограф».

Он сообщил, что «в любом случае» Россия не будет отвечать на обвинения британских властей в причастности к преступлению — «отвечать за такие беспардонные действия, казалось бы цивилизованного государства Россия точно не собирается».

По словам дипломата, ОЗХО не вправе проводить исследования отравляющих веществ, которые запросили британские власти по «делу Скрипаля».

При этом «британцы не делятся с нами даже сведениями, получаемыми в результате их следственных действий», посетовал дипломат.

4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском Солсбери. С тех пор они находятся в реанимации. Также с жалобами на самочувствие в местную больницу обратились десятки жителей города. Серьезно пострадал полицейский, первым прибывший для расследования отравления Скрипалей.

Британские власти заявили, что для преступления использовался нервно-паралитический агент«Новичок», произведенный в России. В Москве это отрицают.