На синей ветке метро Москвы затруднено движение

В московском метрополитене на одном из участков Арбатско-Покровской линии поезда следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщается в Telegram-канале московского метро.

«На участке Арбатско-Покровской линии от "Киевской" до "Славянского бульвара" поезда следуют с увеличенными интервалами. Приносим извинения за временные неудобства», — сказано в сообщении.

В настоящее время причины сбоя не сообщаются.

Как уточняет «Интерфакс», ЧП произошло из-за поломки светофора.