Число жертв взрыва газа в многоэтажке Мурманска выросло до трех

Один из пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке Мурманска скончался в больнице. Таким образом, число жертв ЧП возросло до трех, заявил ТАСС руководитель регионального центра медицины катастроф Виктор Рогалев.

К утру 21 марта, как сообщает мурманский главк МЧС, на месте обрушения завершены работы по разбору строительного мусора и слабо закрепленных конструкций. Ночью жители частично обрушившегося подъезда в сопровождении спасателей и сотрудников полиции смогли зайти в свои квартиры для сбора вещей первой необходимости.

Взрыв газа в доме на улице Свердлова прогремел 20 марта. В результате обрушились три верхние этажа подъезда.

По данным «Интерфакса», в момент взрыва погибли два человека, еще трое были госпитализированы — 11-летний мальчик и двое мужчин, один из которых сегодня скончался.