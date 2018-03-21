Трамп выразил Путину беспокойство из-за нового российского оружия

Во время телефонного разговора с избранным президентом России Владимиром Путиным лидер США Дональд Трамп выразил обеспокоенность заявлениями Путина о разработке в России «неуязвимых» межконтинентальных ракет и ядерных торпед, которые могут обойти оборону США. Об этом The New York Times рассказал высокопоставленный сотрудник американской администрации.

1 марта в президентском послании Федеральному собранию Путин продемонстрировал видеоролики о новых видах вооружений. Межконтинентальная ракета в видеопрезентации падала на американский штат Флорида, в котором, как отмечает издание, часто бывает Трамп, останавливаясь в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Трамп ранее обсуждал ядерную угрозу со стороны России с главами Франции, Германии и Великобритании.

Он также отмечал, что в последнее время тон заявлений Путина стал более умеренным — российский президент говорил о необходимости не допустить новую гонку вооружений.

По словам источника, в разговоре с Путиным американский президент отметил, что его администрация выделила 700 млрд долларов на совершенствование вооруженных сил США, и что Америка выиграет любую гонку вооружений с Россией.

Трамп позвонил Путину накануне и поздравил российского коллегу с победой на выборах.

Между тем, как пишет Buisness Insider, генерал ВВС США Джон Хайтен во время слушаний по вооруженным силам в сенате заявил, что США нечего противопоставить гиперзвуковому оружию, которое разрабатывают Россия и Китай.

«У нас нет такой защиты, которая могла бы исключить вероятность его применения против нас», — сообщил военачальник.