Комиссия ГД не нашла нарушений в действиях Слуцкого

Комиссия Госдумы по этике заявила, что не считает поведение депутата Леонида Слуцкого нарушающим какие-либо нормы. Ранее журналистки парламентского пула обвинили его в домогательствах. Об этом сообщает «Интерфакс».

В соответствующим заявлением после заседания комиссии выступил ее глава Отари Аршба.

«Комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм», — отметил Аршба.

Он назвал действия журналисток, выступивших с обвинениями, имевшими целенаправленный и спланированный характер.

«Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время после якобы имевших место "инцидентов"», — отметил Аршба.