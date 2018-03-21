Россиян обяжут заранее сообщать о поездке на Украину

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству в месячный срок разработать и внести на рассмотрение парламента поправки в законы «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «О пограничном контроле».

Как сообщается на сайте главы государства, поправки касаются, «прежде всего граждан Российской Федерации», а также лиц без гражданства и «выходцев из государств миграционного риска».

При принятии поправок россияне должны будут в электронном виде уведомлять украинские власти о намерении посетить Украину. Правительство определит ответственных за контроль этой нормы.

Также правительству поручено подготовить изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которым должна быть усилена ответственность «за нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев», а также за нарушение иностранцами правил пребывания в стране.