ЦБ ввел временную администрацию в банке однокурсника Путина

Центробанк «в связи с неустойчивым финансовым положением» ввел временную администрацию в банке «Объединенный финансовый капитал» (ОФК Банк), сообщается на сайте регулятора.

Администрация введена с 21 марта сроком на шесть месяцев. Управление банком в это время будет возложено на Агентство по страхованию вкладов.

Также в банке вводится мораторий на удовлетворение требований его кредиторов.

ОФК Банк зарегистрирован в Москве, по данным рейтинга «Интерфакс-100», по объему активов кредитная организация занимает 81-е место.

Как пишут «Ведомости», по состоянию на начало июля 2017 года банк принадлежал девяти собственникам, самый большой пакет (25%) был у Николая Егорова — однокурсника президента России Владимира Путина. Егоров является партнером адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».