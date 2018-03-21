21 марта 2018, 18:02
Борис Джосон объяснил отравление Скрипалей перед выборами в РФ
Министр иностранных дел Борис Джонсон считает отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери связанным с президентскими выборами в России. Об этом сообщет Reuters.
«Время вероятно близко связано с выборами в России», — отметил Джонсон.
Глава британского МИДа высказал мнение, что для многих «недемократических» режимов представляется выгодным сместить фокус внимания населения на внешнего врага, когда в государстве проходят выборы.
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