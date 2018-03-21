Борис Джосон объяснил отравление Скрипалей перед выборами в РФ

Министр иностранных дел Борис Джонсон считает отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери связанным с президентскими выборами в России. Об этом сообщет Reuters.

«Время вероятно близко связано с выборами в России», — отметил Джонсон.

Глава британского МИДа высказал мнение, что для многих «недемократических» режимов представляется выгодным сместить фокус внимания населения на внешнего врага, когда в государстве проходят выборы.