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21 марта 2018, 14:16
визовый режим Польша Россия

Визовые центры Польши в России приостановят работу с конца марта

Флаг Польши
Флаг Польши
pixabay.com

Все визовые центры Польши в России временно приостанавливают свою деятельность начиная с 27 марта. Об этом говорится в сообщении визового провайдера VFS Global, который сотрудничает с польской стороной.

Последним днем приема документов в региональных визовых центрах было 20 марта, а последний день приема документов в Москве будет 22 марта.

При этом с 21 марта региональные визовые центры будут работать только на выдачу готовых паспортов, а с 23 марта на выдачу готовых паспортов будет работать визовый центр в Москве.

Начиная с 23 марта подача визовых заявлений будет возможна только через Консульский отдел посольства Республики Польша в Москве и только при условии предварительной регистрации.

Между тем, как сообщается на сайте посольства Польши в России, визовые заявления на имя польского консульского учреждения во всех визовых центрах московского округа с 27 марта временно не будут приниматься.

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