«Союзмультфильм» подал иск к фабрике мороженого из-за героев «Простоквашино»
Киностудия «Союзмультфильм» требует 5 млн рублей от фабрики по производству мороженого «Альтервест» (город Троицк Московской области) за использование образов героев мультфильма «Простоквашино».
Иск был подан в Арбитражный суд Москвы 1 марта и с тех пор находился без движения из-за отсутствия необходимых документов.
«Мы направили в суд требуемые документы, и сейчас ждем назначения дела к производству», — сообщила RNS PR- директор студии Анна Усачева.
Она добавила, что за последние полтора года «Союзмультфильм» подал к фабрике около 10 исков из-за продажи мороженого «Простоквашино».
Судя по каталогу, размещенному на сайте «Альтервеста», компания выпускает несколько видов мороженого «Деревня Простоквашино». На этикетках нарисован кот, напоминающий кота Матроскина из серии мультфильмов о Простоквашине.