Песков назвал сообщения об отставке Лаврова спекуляциями

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на публикации в СМИ о том, что Сергей Лавров якобы покидает пост главы МИД РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!», — отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что Лавров уйдет в отставку из-за усталости. Его возможными преемниками источники назвали одного из действующих заместителей министра, либо человека из администрации президента.

Отметим, сегодня Лаврову исполнилось 68 лет.