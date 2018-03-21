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21 марта 2018, 15:06
биология генетика насекомые

Удачные гены помогают тараканам выживать в различных условиях

Американский таракан
Американский таракан
Sputniktilt/Wikimedia Commons

Большая группа ученых из Китая завершила работу по прочтению генома американского таракана  – одного из самых распространенных видов тараканов, живущих в домах людей. Исследователи идентифицировали  несколько групп генов, обеспечивающих высокую выживаемость данного вида.

Несмотря на свое название, американский таракан (Periplaneta americana) изначально был уроженцем не Америки, а Африки. На американский континент он попал в первой половине XVII века на торговых кораблях. В дальнейшем он широко распространился в странах с тропическим и субтропическим климатом, проникнув даже в Европу, где встречается на юге Испании и Португалии.

Внешне американский таракан похож на рыжего таракана (прусака), но заметно крупнее. Его длина может достигать четырех – пяти сантиметров. Встречается он как в дикой природе, так и в домах человека. Подобно другим видам синантропных тараканов он может быть переносчиком ряда болезней.

Руководитель исследовательского коллектива Шуай Чжан говорит, что геном американского таракана, как выяснилось, размером почти не уступает геному человека. В нем 3,38 миллиарда пар оснований и примерно 20 тысяч генов (у человека 3,1 миллиарда пар основания и 20 – 25 тысяч генов). Среди этих генов были несколько групп, связанных с адаптацией насекомого к городской среде и пластичностью развития. Например, у американского таракана расширен набор генов, который помогает ему ощущать запахи, которые указывают на пищу, в частности на ферментированные продукты, которые он больше всего предпочитает. Другая группа генов усиливает иммунную систему тараканов, обеспечивая устойчивость к инфекциям, с которыми часто приходится сталкиваться в местах его обитания. Другие гены помогают тараканам быстро размножаться. Есть и гены, обеспечивающие восстановление на личиночной стадии любой утраченной конечности.

Итоги исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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