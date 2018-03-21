Роспотребнадзор не нашел вредных веществ в воздухе Волоколамска

Роспотребнадзор заявил, что ему не удалось обнаружить превышений нормативов по содержанию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Волоколамске начиная с 9 марта. Об этом сообщает ТАСС.

«Управлением Роспотребнадзора по Московской области продолжается мониторинг атмосферного воздуха Волоколамского муниципального района Московской области. Всего за период 23.02.2018 - 21.03.2018 было проведено 645 исследований атмосферного воздуха на территории жилой застройки в трех точках по восьми показателям. С 9 марта превышений гигиенических нормативов по содержанию загрязняющих веществ, в том числе сероводорода, в атмосферном воздухе в г. Волоколамска не выявлено», - заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего за последние сутки проведено 24 исследования на содержание метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана, четыреххлористого углерода, хлорбензола.

Между тем пресс-служба правительства Подмосковья со ссылкой на слова зампреда Александра Чупракова пообещала, что завод мусора на полигон «Ядрово» под Волоколамском прекратят 24 марта. С этого момента начнется работа по дегазации, которую будет проводить голландская компания, передает его слова РИА Новости.