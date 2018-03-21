Британские власти ужесточат досмотры российских бизнес-джетов

Частные самолеты, прибывающие из России в Великобританию, будут подвергаться более жесткому досмотру, чем теперь.

Как пишет The Times, это сделано, чтобы создать «более враждебную обстановку» для бизнесменов, близких президенту России Владимиру Путину.

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отметил, что усиленные проверки направлены на пресечение попадания в страну «враждебно настроенных лиц» и их активов.