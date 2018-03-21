Российский посол объяснил отказ Лондона сообщить о здоровье Скрипаля

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный вместе с дочерью Юлией в английском Солсбери, имеет гражданство России и подданство Великобритании. В связи с этим британские власти отказываются сообщать Москве о его состоянии, заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

«Британцы сказали, что, поскольку он имеет британское гражданство, они не будут ничего нам сообщать о состоянии его здоровья», — рассказал он в телепрограмме «60 минут», сообщает РИА Новости.

Дипломат добавил, что у Юлии Скрипаль только российское гражданство. Однако о том, как она себя чувствует, Москве тоже неизвестно.

«Говорят, что она в критическом состоянии, но, к сожалению, британцы полностью весь процесс засекретили», — сообщил Яковенко.

Сергей и Юлия Скрипаль попали в реанимацию 4 марта. Как выяснили британские специалисты, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое производилось в СССР под названием «Новичок». Британские власти обвинили Россию в организации атаки, в которой также серьезно пострадал офицер полиции, а на недомогания жаловались десятки жителей Солсбери. В Москве считают, что отравление могли инсценировать британские власти.

Великобритания выслала 23-х российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, также на ЧМ-2018 в Россию не поедут члены британского правительства и члены королевской семьи.

Глава британского МИДа Борис Джонсон сегодня согласился со сравнением чемпионата мира по футболу в России с Олимпиадой 1936 года в Берлине. Два соревнования сравнил лейборист Айан Остин, заявивший, что в 1936 году Адольф Гитлер использовал Игры, чтобы улучшить имидж страны. Джонсон в ответ заявил, что такое сравнение, «безусловно, верное».