Польские визовые центры могут возобновить работу до конца недели

Польские визовые центры могут полностью возобновить свою работу уже 23 марта, сообщил РИА Новости консул Польши в Москве Анджей Сломский.

Ранее сегодня стало известно, что все визовые центры Польши, кроме калининградского, приостановят свою работу с 27 марта. А с 21 марта будут работать только на выдачу готовых паспортов.

Сломский пояснил, что приостановка работы связана с истечением контрактов этих организаций.

«Нельзя исключить, что эта приостановка продлится всего пару дней, согласно законам о тендере», — сообщил дипломат.