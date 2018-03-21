Под Тамбовом более 20 человек отравились бутанолом

В поселке Калиничи Тамбовской области более 20 человек отравились парами серной кислоты и бутанола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии регионального Роспотребнадзора.

По словам руководителя центра Галины Тихоновой, cпециалисты взяли в поселке Калиничи пробы воздуха, после чего было выявлено превышение нормы по двум веществам: по серной кислоте в три раза и по бутанолу в более, чем 100 раз.

Ранее стало известно, что 23 человека, среди которых девять детей, госпитализировали с признаками отравления. По одной из версий, местные жители привезли в поселок баллоны с газом для того, чтобы разобрать и сдать их на металлолом. При попытке спустить газ из баллонов более 20 человек почувствовали себя плохо, их госпитализировали. Медики оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести.

Следственное управление УМВД по Тамбовской области возбудило уголовное дело в связи с инцидентом по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Дело передано в Следственный комитет региона.