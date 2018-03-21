Губернатор Подмосковья доложит о ситуации со свалками в Кремль

Губернатор Московской области Андрей Воробьев «держит ситуацию с полигонами ТБО на личном контроле и информирует администрацию президента и правительство РФ», сообщает его пресс-служба.

По данным подмосковного минздрава, сегодня в центральную больницу подмосковного Волоколамска обратились 50 детей из разных школ города.

«Дети осмотрены, основные жалобы – тошнота и головокружение. Специалисты не связывают обращения с полигоном "Ядрово"», — отмечается в сообщении.

Местные жители сообщили, что минувшей ночью произошел выброс свалочного газа с «Ядрово». Сегодня, по данным Mash, в больницу Волоколамска с отравлением этим газом обратились более 180 человек.