21 марта 2018, 15:45
Губернатор Подмосковья доложит о ситуации со свалками в Кремль
Губернатор Московской области Андрей Воробьев «держит ситуацию с полигонами ТБО на личном контроле и информирует администрацию президента и правительство РФ», сообщает его пресс-служба.
По данным подмосковного минздрава, сегодня в центральную больницу подмосковного Волоколамска обратились 50 детей из разных школ города.
«Дети осмотрены, основные жалобы – тошнота и головокружение. Специалисты не связывают обращения с полигоном "Ядрово"», — отмечается в сообщении.
Местные жители сообщили, что минувшей ночью произошел выброс свалочного газа с «Ядрово». Сегодня, по данным Mash, в больницу Волоколамска с отравлением этим газом обратились более 180 человек.
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